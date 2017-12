Mehrere Hepatitis-Fälle im Landkreis Traunstein

Gegen Hepatitis-A-Erkrankungen kann man sich mit Hygiene und Impfungen schützen. Im Landkreis Traunstein sind in den vergangenen Wochen mehrere Erkrankungen registriert worden. − Foto: dpa Gegen Hepatitis-A-Erkrankungen kann man sich mit Hygiene und Impfungen schützen. Im Landkreis Traunstein sind in den vergangenen Wochen mehrere Erkrankungen registriert worden. − Foto: dpa



Gleich mehrere Fälle von Hepatits hat das Gesundheitsamt in den vergangenen Wochen im Landkreis Traunstein registriert. Insgesamt drei Erkrankungen von Hepatitis A hat es Anfang November in der Gemeinde Schnaitsee gegeben, in der Grundschule, im Kindergarten und in der Kinderkrippe. In der Gemeinde sind seither aber keine neuen Fälle aufgetreten, bestätigt Dr. Anja Teebken, Sachgebietsleiterin Begutachtung, Gesundheitsförderung und Prävention am Landratsamt in Traunstein.

Im Trostberger Kindergarten in der Schwarzau ist Anfang November eine der Betreuerinnen ebenfalls an Hepatitis A erkrankt. Auch in diesem Fall habe es keine weiteren Erkrankungen gegeben, betont Teebken.

Ende November traten in der Gemeinde Tacherting zwei weitere Fälle auf. Einer an der Grundschule in Peterskirchen, einer im Kindergarten Emertsham. Auch hier seien, so Dr. Teebken, keine weiteren Personen von einer Hepatitis-A-Infektionen betroffen.

Vor wenigen Tagen, am Donnerstag, wurde ein Hepatitis-E-Fall an der Mädchenrealschule in Traunstein-Sparz bekannt. Während Hepatitis A schon seit Jahrzehnten bekannt ist, gibt es über Hepatitis E weniger gesicherte Erkenntnisse, bestätigt das Gesundheitsamt. Das Robert-Koch-Institut gehe davon aus, dass Hepatitis E in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen werde. Die Ansteckung erfolge hier meist vom Tier zum Mensch – in der Regel über Infektionen, die durch nicht durchgegartes Schweine- oder Wildfleisch oder rohe Meeresfrüchte hervorgerufen werden.

Der beste Infektionsschutz gegen Hepatitis A sind Hygiene, besonders der Hände, und Impfungen, betont Teebken. Hepatitis A ist über die ganze Welt verbreitet. Um sich nicht mit Hepatitis E anzustecken, sollten Schweinefleisch, Wild und Meeresfrüchte nur völlig durchgegart genossen werden. Impfungen gegen Hepatitis E gibt es nicht. − wt