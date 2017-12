50-Jähriger in Traunreut bewusstlos aus Wohnung im dritten Stock geborgen

Ein 50-jähriger Mann musste am Freitagmittag von der Feuerwehr Traunreut mit der Drehleiter aus dem dritten Stock eines Wohnhauses an der Johann-Sebastian-Bach-Straße geborgen werden. Der Bewusstlose wurde noch in der Wohnung vom Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Um 12.53 war der Notruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Traunreut eingegangen. Nach Angaben des Einsatzleiters, Konrad Unterstein, waren vier Feuerwehrfahrzeuge mit 20 Mann im Einsatz, dazu das BRK und der Notarzt. Über den Gesundheitszustand des Mannes konnte die Feuerwehr keine Aussagen machen. − ga/Foto: Rasch