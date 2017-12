Dichtes Auffahren lässt Lkw-Raser auffliegen

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Eine Streife der Verkehrspolizei Traunstein beobachtete am Donnerstag um 15 Uhr auf der Bundesstraße 304 zwischen Traunstein und Surberg einen 40-Tonner, der mit etwa 60 km/h sehr dicht, im Abstand von nur wenigen Metern, hinter einem RVO-Bus in Richtung Traunstein fuhr.

Die Beamten hielten den deutschen Sattelzug kurz darauf an. Die Kontrolle brachte dann so einiges zu Tage: So ergab das Auslesen des digitalen Kontrollgeräts, dass der Lastwagen zwischen Freilassing und Traunstein teilweise mit Vollgas unterwegs war. Statt der für ihn geltenden Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h hatte der Lkw wiederholt – insgesamt rund zehn Minuten lang – die Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h auf dem Tacho.

Die Verkehrsübertretungen bescheren dem Fahrer 400 Euro Bußgeld und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. − red