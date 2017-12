Feuerwehr sucht per Stellenanzeige Nachwuchs

Humorvoll verpackt, aber ernster Hintergrund: Mit dieser Anzeige sucht die FF Tittmoning seit nun genau einem Monat Verstärkung. Humorvoll verpackt, aber ernster Hintergrund: Mit dieser Anzeige sucht die FF Tittmoning seit nun genau einem Monat Verstärkung.



Tittmoning. Alle Blaulichtorganisationen haben in Bayern mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Die Feuerwehr Tittmoning ist da keine Ausnahme. "Auch wir spüren das extrem", sagt Kommandant Erwin Hirschpoltner. Einzigartig dagegen ist jedoch der Weg, mit dem man entgegensteuern will: Über eine ausgefallene Stellenanzeige suchen die Floriansjünger derzeit nach Verstärkung – und erregen damit weit über die Stadt hinaus Aufmerksamkeit.

Symphatisch, frech, mit einem Schuss Selbstironie ist der Text gehalten, obwohl der Anlass eigentlich ernst ist. So bietet das "zukunftsorientierte Unternehmen im Bereich öffentliche Sicherheit" zahlreiche Weiterbildungen und "flexible Arbeitszeiten" – 24 Stunden am Tag alarmbereit – , aber auch "Dank und Anerkennung". Und gesucht für diesen Traumjob wird letztlich jeder, der sich angesprochen fühlt – von der Hausfrau über den Bäcker bis hin zum Steuerberater. "Denn kein Job ist so vielfältig wie unserer", erklärt Erwin Hirschpoltner, Kommandant der FF Tittmoning. Und diese Anzeige ist nur der erste Schritt einer geplanten Offensive: "Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, an die Öffentlichkeit zu gehen und uns und das Spektrum an Aufgaben zu bewerben."



Erfolgserlebnisse besonderer Art... Erfolgserlebnisse besonderer Art...



Immer schwerere Nachwuchsgewinnung, immer mehr Aufgaben, immer engerer Personalstand. Jede Feuerwehr hat damit zu kämpfen, einige sind schon auf der Strecke geblieben: 75 Feuerwehren mussten wegen Personalmangels dicht machen (siehe Kasten). Alle anderen stoßen bereits an die Grenzen. "In Tittmoning ist momentan die Versorgung noch gewährleistet, aber es wird immer enger, untertags einsatzbereit zu sein", so der Feuerwehrchef. Er und seine Leute wollen nun dagegen halten. Denn "eigentlich ist nirgends für jeden so viel geboten wie bei der Feuerwehr." − mbo



Ob Atemschutz, Funker, Bootsführer – für jeden ist was dabei. Ob Atemschutz, Funker, Bootsführer – für jeden ist was dabei.



...sowie Kameradschaft auch in der Freizeit locken. −F.: FF ...sowie Kameradschaft auch in der Freizeit locken. −F.: FF





Kommandant Erwin Hirschpoltner: "Wir haben so viel zu bieten." Kommandant Erwin Hirschpoltner: "Wir haben so viel zu bieten."