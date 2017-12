Wasser- und Strompreise der Stadtwerke bleiben stabil

Trotz erheblicher Investitionen in die Wasserversorgung werden die Stadtwerke Trostberg die Wasserpreise im kommenden Jahr nicht erhöhen. − Foto: dpa Trotz erheblicher Investitionen in die Wasserversorgung werden die Stadtwerke Trostberg die Wasserpreise im kommenden Jahr nicht erhöhen. − Foto: dpa



Obwohl die Stadtwerke Trostberg einige große Aufgaben vor der Brust haben (gesamtes Investitionsbudget: 3,1 Millionen Euro), sehen Geschäftsführung und Aufsichtsrat der 100-prozentigen Tochterfirma der Stadt Trostberg optimistisch in das Jahr 2018. Auch die Kunden dürfen sich freuen: Es sind keine Preiserhöhungen geplant, weder beim Wasser, noch beim Strom oder bei Internet und Telefon. Lediglich beim Antennenkabel ändert sich die Art der Abrechnung.

Die größte Investition wird im kommenden Jahr der Abschluss der Brunnenerschließung sein. Das Brunnenhaus in der Hannslau (Gemeinde Altenmarkt) ist weitgehend fertig gestellt. Ebenso die Wasserleitung von dort bis zur Kreisstraße in Richtung Seeon (TS14). Seit Anfang dieser Woche wird ein weiteres Teilstück an der TS 14 bis zur B304 verlegt. Im kommenden Jahr sind der Lückenschluss und die Inbetriebnahme vorgesehen. Dafür müssen noch drei Kilometer Wasserleitung hinauf nach Dorfen, in Richtung Glött und wieder hinunter zur Anschlussstelle in der Schwarzau verlegt werden.

"Wir sind froh, wenn die Wasserversorgung wieder auf stabilen Füßen steht", sagte Bürgermeister Karl Schleid im Gespräch mit der Heimatzeitung. Besonders erfreut zeigte sich Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Bratzdrum, dass die Kosten (2,65 Millionen Euro; davon 850000 in 2017 und 1,8 Millionen in 2018) voraussichtlich deutlich unter dem Ansatz (drei Millionen) liegen werden. 2018 müsse kein Fremdkapital aufgenommen werden. "Wir haben in den vergangenen Jahren viele Rücklagen gebildet", so Bratzdrum. Und Schleid erklärt: "Dafür hatten wir über einen längeren Zeitraum die Wasserpreise moderat erhöht." − luhMehr über die Investitionen der Stadtwerke im kommenden Jahr lesen Sie am Samstag, 9. Dezember 2017, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.