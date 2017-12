Wembacher legt Amt nieder

CSU-Gemeinderätin Lydia Wembacher hat am Freitag ihren Austritt aus dem Gremium bekanntgegeben. Das hat sie auf Anfrage von Bayernwelle bestätigt. Am Vormittag hat sie demnach Rücktrittsschreiben eingereicht. Zu den Gründen hat sie gesagt, dass sie ein anderes Verständnis von Demokratie hat. Das Fass zum Überlaufen haben die Diskussionen um die Ansiedlung eines Rewe-Rossmann-Marktes gebracht. Nachfolgerin wird Magdalena Obermaier, wie die Bayern- welle berichtet; das ist die in Tettenhausen wohnende Tochter der Tachinger Bürgermeisterin Ursula Haas. Bürgermeister Herbert Häusl wisse von nichts, wie er auf Anfrage der Heimatzeitung sagte. Auf Lydia Wembacher angesprochen, meinte er, diese habe tatsächlich "in letzter Zeit etwas frustriert gewirkt". red/he

