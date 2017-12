AlzChem stärkt Trostberg – Rätsel um Aktien-Aktion

AlzChem will die Produktion von Nitrilen am Standort Trostberg ausbauen und dafür rund 7,2 Mio Euro investieren. Bereits im Oktober hatte das Unternehmen ein Investitionsprojekt im Wert von rund 50 Mio Euro zum Ausbau der Creamino-Produktion vorgestellt. Die Ankündigung , 18 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren, ist gestern nachmittag widerrufen worden. − Foto: hw AlzChem will die Produktion von Nitrilen am Standort Trostberg ausbauen und dafür rund 7,2 Mio Euro investieren. Bereits im Oktober hatte das Unternehmen ein Investitionsprojekt im Wert von rund 50 Mio Euro zum Ausbau der Creamino-Produktion vorgestellt. Die Ankündigung , 18 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren, ist gestern nachmittag widerrufen worden. − Foto: hw



Die AlzChem Group AG hat angekündigt, rund 7,2 Mio Euro in den Ausbau ihrer Nitrilanlagen am Standort Trostberg zu investieren. Diesen Beschluss haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft laut Unternehmensnachricht gemeinsam gefasst. Der Spatenstich soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Durch den Ausbau, der im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein soll, erweitert sich das Produktspektrum um hochkorrosive Dichlor-Nitrile. Mit dem Ausbau des Standortes Trostberg soll auch ein Aufbau bei den Arbeitsplätzen einhergehen.

Gleichzeitig hatte das Unternehmen am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass die bisherigen Großaktionäre, die "LIVIA Corporate Development SE", die "HDI Vier CE GmbH" und die "Edelweiß Holding GmbH", beabsichtigen, bis zu 18 Millionen Aktien, das entspricht bis zu rund 17,7 Prozent des Grundkapitals der AlzChem Group AG, bei institutionellen Investoren im Rahmen eines "Accelerated Book-buildings" zu platzieren.

Am Freitagnachmittag jedoch meldete das Unternehmen ohne weitere Erklärung, dass dieses Vorhaben, nachdem es bereits in den einschlägigen Finanzmedien im Internet publiziert war, doch nicht umgesetzt werde. Also keine Aktienplatzierung!

