Auto prallt gegen Lkw-Anhänger

Der total beschädigte BMW. Fotos: FDL/BeMi Der total beschädigte BMW. Fotos: FDL/BeMi



Ein Totalschaden, ein beschädigter Lkw-Anhänger und eine verletzte Person sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr auf Höhe Brandstätt im Gemeindegebiet von Tacherting ereignete.

Ein 21-jähriger Tachertinger war mit seinem BMW aus Richtung Oberfeldkirchen kommend in Fahrtrichtung Wiesmühl unterwegs. Auf der schmalen Gemeindeverbindungsstraße kam er auf Höhe Brandstätt in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger. Hierbei wurde der BMW-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt. Der Tachertinger wurde zur weiteren Behandlung vom BRK ins Krankenhaus gefahren.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Feuerwehr aus Tacherting waren mit 18 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Sie mussten ausgelaufenes Öl beseitigen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Oberfeldkirchen musste nicht eingreifen. Die Polizei aus Trostberg hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei etwa 15000 Euro. - red



