Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Freitag um 19.20 Uhr in Altenmarkt gekommen.

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte von der Chiemseestraße nach links in die vorfahrtsberechtigte B304 in Richtung Trostberg einbiegen. Dabei übersah er einen Wagen, der ebenfalls in Richtung Trostberg unterwegs war. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs sowie zwei im Auto sitzende Kinder leicht verletzt. Sie alle Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Trostberg gebracht.

Am Auto des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro, am zweiten Wagen in Höhe rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Altenmarkt war mit 15 Personen zur Absicherung und Verkehrsregelung an der Unfallstelle. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. − red