Überraschender Rückzug aus Wagings Politik

"Es kommt nix raus dabei": Lydia Wembacher tritt zurück. −F.:he "Es kommt nix raus dabei": Lydia Wembacher tritt zurück. −F.:he



Lydia Wembacher (62) hat die Nase voll vom Gemeinderat. Am Freitag hat die CSU-Kommunalpolitikerin, wie berichtet, im Rathaus ihr Rücktrittsschreiben abgegeben. Doch leise tritt sie nicht ab: In einem Telefonat mit unserer Zeitung gibt sie als Grund dafür in erster Linie an, dass demokratisch gefasste Beschlüsse in folgenden Gemeinderatssitzungen immer wieder von Neuem aufgegriffen würden, dass immer wieder "nachgekartelt" werde. Als Beispiele nannte sie zum einen die neue Waginger Weihnachtsbeleuchtung und nicht zuletzt auch die geplante Ansiedlung von Rewe-Rossmann.

Stundenlang werde in den Sitzungen immer wieder über das gleiche Thema diskutiert, die Sitzungen dauerten oftmals bis zu fünf Stunden – "und es kommt nix raus dabei". Sie sei jetzt 62 Jahre alt geworden, sie sei inzwischen das zehnte Jahr Mitglied im Gemeinderat. Jetzt reiche es ihr, dieses ewige Nachtarocken vertrage sie nicht mehr: "Das mag ich nicht mehr", stellt sie sachlich fest, und deshalb habe sie, wie schon des längeren überlegt, jetzt ihren Rücktritt eingereicht.

Sie habe für den Gemeinderat kandidiert und sei viele Jahre Vorsitzende des Vereins Waging bewegt gewesen, um etwas zu bewegen. Das aber sei in diesem Gemeinderat nicht mehr möglich, sagt sie, außerdem beklagt sie zu wenig Unterstützung, etwa wenn es um das Thema Parkplätze gehe, das von ihr seit Jahren immer wieder angesprochen werde: "Aber da werde ich nur belächelt."

Mehr lesen Sie am Montag, 11. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.