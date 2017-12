Sebastian Rudy begeistert die "Red Piranhas" +++ Fotos/Video

Auch virtuell ein Ausnahmekönner: Sebastian Rudy bei seinem Play-Station-Sieg gegen Felix Spiegelberger. - Fotos: Butzhammer Auch virtuell ein Ausnahmekönner: Sebastian Rudy bei seinem Play-Station-Sieg gegen Felix Spiegelberger. - Fotos: Butzhammer



Der Dialekt von Pettings Zweitem Bürgermeister Ludwig Prechtl machte ihm mehr Probleme, als die Dribblings von 222-Millionen-Mann Neymar. Als Sebastian Rudy die Glückwünsche für seine Glanzleistung beim Champions-League-Sieg gegen Paris St. Germain entgegennahm, musste der Bayern-Star schon zum ersten Mal ganz genau die Ohren spitzen. Aber so schnell der Neuzugang aus Hoffenheim beim Rekordmeister Fuß gefasst, so sympathisch meisterte er gam Sonntag auch das tiefste Oberbairisch, das im "Bräustüberl Schönram" vorherrschte. Hier geht es zu den Fotos. (Videos von Sebastian Rudy sehen Sie am Ende des Berichts)

"Du machst das absichtlich, oder", konterte der Hochdeutsch sprechende Schwabe mit einem Späßle, als er Moderator Ludwig Prechtl mal wieder nicht ganz folgen konnte. "Samma kommode Kund’n?", fragte dieser nach Rudys Bereitschaft, Ehrenmitglied bei den "Red Piranhas" zu werden. Auch wenn diesmal – anders als beim Ribéry-Besuch vor acht Jahren – keine Dolmetscherin auf dem Podium saß, wurde Sebastian Rudy der Sinn klar, und er versicherte, dass er die Pettinger in der Tat für sehr nette Menschen hält.

Insgesamt klappte die Verständigung bei Sebastian Rudys Weihnachtsfeierbesuch am Sonntag natürlich problemlos, wie unter den Spielern in der Bayern-Kabine. Hierzu verriet der Nationalspieler in der Frage-Antwort-Runde, dass seine spanischen und südamerikanischen Kollegen, vor allem Javi Martinez und Thiago, erstaunlich gut Deutsch sprechen. "Den Rest erledigen wir auf Englisch." Auch sonst plauderte der 27-Jährige gut gelaunt aus dem rot-weißen Nähkästchen. Etwa, dass sein Lieblingsspieltag der Freitag abend ist ("Dann hat man zwei Tage frei!") und sein Idol Ex-Nationalspieler und Vizeweltmeister Bernd Schneider.



100 Mal den Ball in der Luft halten? Für den Nationalspieler eine leichte Übung. 100 Mal den Ball in der Luft halten? Für den Nationalspieler eine leichte Übung.



Dass er auch als virtueller Kicker einAusnahmekönner ist, bewies Sebastian Rudy bei der ersten Einlage. Die beiden jungen Pettinger Bayern-Fans Felix Spiegelberger und Marco Hoffmann – auch nicht gerade Anfänger bei "FIFA 18" – mussten sich ihrem prominenten Gegner an der Playstation 1:5 geschlagen geben. Nicht nur im Daddeln, sondern auch im Danteln zeigte der Ehrengast seine Extraklasse – sowohl mit dem gewohnten Fußball, als auch mit einem Rugby-Ei. Gerne und geduldig stand der Ball-Jongleur dann den vielen, vor allem jungen Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Ein gelungenes Rahmenprogramm boten den 300 Besuchern die Schönramer Goaßlschnalzer und die Bochleitenmusi.

FC-Bayern-Profi Sebastian Rudy über Julian Nagelsmann (Video: Thois):



Der Profi zeigt sein Können (Video: Thois):

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 11. Dezember in der Heimatzeitung.