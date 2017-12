3000 Kerzen von der Stiftskirche zur Burg

Auf dem Weg zur Burg gab es einiges zu entdecken – wie hier die "schwimmende Stadt". Auf dem Weg zur Burg gab es einiges zu entdecken – wie hier die "schwimmende Stadt".



Leicht beschneite Wege und Dächer der Holzbuden rund um die Stiftskirche sorgten für eine romantische Note auf dem Barbara-Markt am Wochenende. Jahr für Jahr lockt der Adventsmarkt, der sich in den Altstadtgassen bis hinauf auf die Burg erstreckt, mehr als 5000 Besucher an. Zwei Tage lang zogen auch heuer Organisationen, Vereine und Verbände der Stadt an einem Strang und füllen die 95 Ständen und Stationen mit Leben.

Der stetig gewachsene Barbara-Markt erstreckte sich heuer rund um die Stiftskirche, über den Ponlachgraben bis zum Altenheim, hinauf auf die Burg und die Mühlenstraße entlang. Auf der Hauptbühne trugen lokale Sänger- und Instrumentalgruppen mit ihren weihnachtlichen Liedern zur adventlichen Stimmung des Barbara-Marktes bei.

Den Charme des Barbara-Marktes bekamen die Gäste mit Einbruch der Dunkelheit zu spüren. Rund 3000 Kerzen beleuchteten den Rundweg, Fenster und Treppenstufen. In jeder kleinen Ecke war durch weihnachtliche Dekorationsideen die Liebe zum Detail zu spüren.



Die Besucher füllten auch den Hof der Burg. − Fotos: el



Pause vor dem Anstieg zur Burg beim Weihnachtsmann.





Kerzenschein säumte...





...alle Wege.





Sternenhimmel im Burgtor.





Bunt verzierte Lebkuchenplätzchen aus der "Engelsbackstube".