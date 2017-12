Perfekt bewerben: Geheimtipps von Firmenchefs

Robert Speigl (links) führt mit jedem Schüler seiner Gruppe ein Bewerbungsgespräch durch. − Fotos: mos Robert Speigl (links) führt mit jedem Schüler seiner Gruppe ein Bewerbungsgespräch durch. − Fotos: mos



Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie muss eine tadellose Bewerbung aussehen? Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Fragen, die die 9. Klassen im Unterricht thematisieren. Denn bald müssen sich die Schüler um einen Ausbildungsplatz kümmern. Um neben der Theorie auch Praxis zu bieten und den Schülern mehr Sicherheit für das erste Bewerbungsgespräch zu geben, lud die Mittelschule Salzachtal Vertreter großer regionaler Firmen ein. Unter realen Bedingungen erfuhren die Schüler so, wie man sich bei der Wunschfirma präsentiert und lernten wertvolle Tipps.

Von der Firma Otto Chemie folgten Dr. Monika Strecha und Lisa Pilzweger dem Ruf der Schule, die Gemeinde Fridolfing schickte Geschäftsleiter Robert Speigl und von der Firma Bergader in Waging am See kamen Kathrin Anders und Stephanie Hallweger. Als Experten aus der Praxis machten sie klar: Schon der erste Eindruck zählt. Unerlässlich sei es zudem, sich im Vorfeld Gedanken über den Wunschberuf zu machen und sich einzulesen. Auch die Bewerbung selbst werde von den Ausbildungsbetrieben natürlich genau unter die Lupe genommen. Auch hier gab es einige Kniffe für die Schüler aus der Chefetage.

Lisa Pilzweger, Monika Strecha, Robert Speigl, Eva Siglbauer, Stephanie Hallweger, Kathrin Anders (von links). Lisa Pilzweger, Monika Strecha, Robert Speigl, Eva Siglbauer, Stephanie Hallweger, Kathrin Anders (von links).