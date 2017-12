Handy geraubt: Vier Männer sollen 16-Jährige überfallen haben

Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. − Foto: Markus Führer/Archiv Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. − Foto: Markus Führer/Archiv



Eine 16-Jährige meldete sich am Freitagabend bei der Polizei und gab an, im Bereich des Kultur- und Veranstaltungszentrums K1 in Traunreut von vier Unbekannten überfallen worden zu sein. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der 0861/9873-0.

Wer konnte am 8. Dezember zwischen 17 und 19 Uhr im Bereich des "K1" Uhr Beobachtungen zu einer Gruppe von vier unbekannten Personen, welche sich möglicherweise auffällig verhalten haben, oder zur Geschädigten machen?

Laut Angaben der Polizei, sagte die Jugendliche aus, dass die unbekannten Täter sie von hinten festgehalten und ihr dabei das Mobiltelefon entrissen hätten. Es gelang ihr jedoch, sich aus den Griffen zu befreien, ihr Handy wieder an sich zu nehmen und schließlich unverletzt zu entkommen. Auf Grund der Dunkelheit war es dem Opfern nicht möglich, eine genaue Personenbeschreibung abzugeben. Jedoch hätten alle vier Täter einen dunklen Kapuzenpullover getragen. − pnp