Helmut Kugler ist neuer Abteilungsleiter

Stabwechsel bei der Leichtathletik des TSV Altenmarkt: im Bild sind von links zu sehen: TSV-Vorsitzender Stefan Gulden, Schriftführerin Christine Stadler, die neue Leitung mit Katrin und Helmut Kugler. − Fotos: sts



Helmut Kugler ist der neue Leiter der Leichtathletikabteilung des TSV Altenmarkt. Bei den Wahlen in der Jahreshauptversammlung der Leichtathletikabteilung im Gasthof "Husarenschänke" wurden seine Frau Katrin zur Stellvertreterin und Christine Stadler zur Schriftführerin gewählt. Für den scheidenden Abteilungsleiter Jürgen Gleisinger war es nach acht Jahren die letzte Jahreshauptversammlung an der Spitze der Leichtathleten. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Christine Stadler, die Schriftführerin Anna Stadler vertrat, blickte er auf die Höhepunkte des ablaufenden Sportjahres zurück.

Einer war wieder die Vereinsmeisterschaft, die wie vergangenes Jahr im Rahmen des TSV-Sommerfestes gehalten wurde. Etwa 50 Kinder nahmen daran teil. In der Siegerehrung im Pausenhof gingen die Titel bei den Vorschulkinder an Sophie Vosteen und Elias Aicher, bei den Schülern holten sich den Vereinsmeistertitel Sarah Lindt und Tobias Mischke. Neben der Vereinsmeisterschaft nahmen die Kinder und Schüler der Leichtathletikabteilung an verschiedenen Wettkämpfen teil. Bei der Chiemgau-Hallenmeisterschaft sicherte sich Helmut Kugler jun. den Chiemgau-Meistertitel in seiner Altersklasse. Teilgenommen hatte man auch beim Alzauenlauf in Trostberg und bei einem Mannschaftswettbewerb in Traunreut. Im Trainingsbetrieb, so Gleisinger, seien bei den Jüngsten zwischen 15 und 20 Kinder, bei den älteren etwa zehn bis 15 Kinder regelmäßig dabei. Dabei werde der Leichtathletik-Nachwuchs von insgesamt acht Übungsleitern betreut. − stsMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 12. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.