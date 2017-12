Traunsteiner Kreis-SPD mehrheitlich pro GroKo

Reichen sie sich bald die Hand für eine Fortsetzung der GroKo? Martin Schulz (SPD) und Angela Merkel (CDU). Die Kreis-SPD steht Gesprächen aufgeschlossen gegenüber, fordert aber "neue Vorzeichen" für eine mögliche Zusammenarbeit mit der CDU/CSU. − Foto: dpa Reichen sie sich bald die Hand für eine Fortsetzung der GroKo? Martin Schulz (SPD) und Angela Merkel (CDU). Die Kreis-SPD steht Gesprächen aufgeschlossen gegenüber, fordert aber "neue Vorzeichen" für eine mögliche Zusammenarbeit mit der CDU/CSU. − Foto: dpa



In einer Großen Koalition weiter machen wie bisher möchte zwar niemand bei der Traunsteiner SPD-Basis. In einer erweiterten Kreisvorstandssitzung zusammen mit der Kreistagsfraktion im Gasthaus "Haidforst" war das Gros jedoch dafür, gesprächsoffen zu sein, aber dennoch die eigene Identität zu waren.

Eine Große Koalition könne es nur unter neuen Vorzeichen geben, betonte Bundestagsabgeordnete Bärbel Kofler. Es liege jetzt in der Hand von Angelika Merkel, wieder eine Regierung zu bilden. Aus der Sicht der SPD dürfe es kein "Weiter so" in einer Großen Koalition geben. Eine Neuwahl sei für die großen Volksparteien auch keine echte Option. Und eine Minderheitsregierung, egal in welcher Konstellation, sei für eine Bundesregierung ein zu instabiles Konstrukt, als dass es von Dauer Bestand haben könnte. Ergo müsse nun erst einmal das Gespräch mit dem Koalitionspartner gesucht werden, so Kofler.

Schlussendlich werden die nun anstehenden Sondierungsgespräche darüber entscheiden, ob es zu einer Großen Koalition komme, so Kofler abschließend. − sts

