Chiemgau-Gymnasium Traunstein ist "Digitale Schule"

Den Titel "Digitale Schule" darf das Chiemgau-Gymnasium Traunstein (ChG) seit Freitag als eines von sieben Gymnasien in Bayern neben der Bezeichnung "MINT-freundliche Schule" führen. "Wir freuen uns sehr über die Ehrung und sind stolz, dass wir mit unserem pädagogischen Konzept im immer wichtiger werdenden Bereich der Digitalisierung zukunftsfähig aufgestellt sind", unterstrich Schulleiter Klaus Kiesl bei der Ehrung in München.

Die Stärkung der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, und die Förderung digitaler Unterrichtsmethoden gehören laut Kiesl zu den Schwerpunkten am ChG. So biete die Schule als einziges Gymnasium in der Region Tablet-Klassen an, in denen zusätzlich zu Heften und Büchern Tablets im Unterricht einsetzt werden. − red

