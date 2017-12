Dieb entwendet kunstvolles Zunftzeichen

Dieses Zunftzeichen ist vom Gelände einer Glaserei in Wäschhausen bei Trostberg entwendet worden. − F.: red Dieses Zunftzeichen ist vom Gelände einer Glaserei in Wäschhausen bei Trostberg entwendet worden. − F.: red



Ein ganz besonderes Stück hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Mitte November bis 11. Dezember gestohlen: ein kunstvolles Zunftzeichen der Glaserzunft. Der Kunstglasermeister Ernst Czaloun, der im Juli mit seiner Werkstatt von Kraiburg nach Wäschhausen bei Trostberg gezogen war – als Untermieter von Glas Baumgartner an der Förgenthalstraße –, hatte die Scheibe aus Schmiedeeisen und Glas an die Hausmauer gelehnt. "Wir wollten es jetzt vor Weihnachten in der Halle montieren", erzählt er der Heimatzeitung. Den schmiedeeisernen Ausleger habe der Trostberger schon in die Halle getragen, aber als er das Zunftzeichen holen wollte, war dieses nicht mehr da.

Viel Arbeit und Herzblut hatte der Kunstglaser in die Gestaltung investiert. "Es ist ein uraltes Zunftzeichen der Glaser und zeigt Glasschneider, Glasbrecher und Bleihammer", erklärt Czaloun. Eingefasst ist die Scheibe (etwa ein Meter Durchmesser) von Strahlen und einem Kranz aus orangenen und gelben Butzenscheiben.

Der Dieb wird seine Beute gut verstecken müssen, denn das Unikat hat einen hohen Wiedererkennungswert. "Ich kenne daran jede Schraube", sagt der Kunstglaser, der einige seiner Werke derzeit im Trostberger Fenster am Marienplatz ausstellt. Hinweise sind der Polizei Trostberg, Tel. 08621/ 9842-0, zu melden. − luh