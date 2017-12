Schnelles Internet für über 220 Haushalte

Bürgermeister Thomas Schmidinger und Bettina Rehrl-Gschirr unterzeichnen die Verträge. Das beobachteten Carmen Danzer von der Gemeinde Schnaitsee und Paul Roither von der Corwese GmbH. −F.: uk Bürgermeister Thomas Schmidinger und Bettina Rehrl-Gschirr unterzeichnen die Verträge. Das beobachteten Carmen Danzer von der Gemeinde Schnaitsee und Paul Roither von der Corwese GmbH. −F.: uk



Die Gemeinde Schnaitsee erteilte der Telekom den Zuschlag für den Netzausbau für "Internet in Lichtgeschwindigkeit", wie es die Firma ankündigt. Im Rathaussaal unterzeichneten Bürgermeister Thomas Schmidinger und Bettina Rehrl-Gschirr von der Telekom-Deutschland GmbH in Anwesenheit von Carmen Danzer, der Sachbearbeiterin in der Gemeinde, und Paul Roither von der Fachfirma für Förderverfahren im Breitbandausbau Corwese GmbH die entsprechenden Verträge. Damit können in Zukunft über 220 Haushalte im Gemeindegebiet Breitbandanschlüsse mit Geschwindigkeiten von 50 bis 200 Megabit pro Sekunde bekommen. Die Telekom wird rund zwölf Kilometer Glasfaserkabel verlegen und neun Multifunktionsgehäuse neu aufstellen oder umbauen.

Einen Tag vor der Unterzeichnung war der Bürgermeister im Ministerium in München und hatte sich bei Minister Markus Söder den Förderbescheid in Höhe von 377000 Euro abgeholt. "Damit ist auch die Finanzierung gesichert", sagt er.

Neben Schnaitsee haben am Montag 28 weitere Gemeinden in Oberbayern einen Förderbescheid für den Breitbandausbau erhalten. Darunter auch Obing mit 502517 Euro. Insgesamt beträgt der Wert der Bescheide 10,2 Millionen Euro, teilte Söder in einer Pressemitteilung mit. − uk/redMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 13. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.