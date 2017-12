Gelebtes Ehrenamt ausgezeichnet

Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement wurde Alfred Eiblmaier (rechts) zum Ehrenbürger der Gemeinde Seeon-Seebruck ernannt. Die Auszeichnung überreichte ihm Bürgermeister Bernd Ruth in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats. − Foto: Rasch Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement wurde Alfred Eiblmaier (rechts) zum Ehrenbürger der Gemeinde Seeon-Seebruck ernannt. Die Auszeichnung überreichte ihm Bürgermeister Bernd Ruth in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats. − Foto: Rasch



Ein Ehrenamt sei nicht selbstverständlich. Was Alfred Eiblmaier aus Truchtlaching getan hat und immer noch tut, reiche eigentlich für mehrere Leben, so Bürgermeister Bernd Ruth. Die Liste seiner Ehrenämter sei lang. Besonders hervorzuheben sei sein Engagement in der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Seeon-Seebruck. Für seine Verdienste wurde er jetzt zum Ehrenbürger der Gemeinde Seeon-Seebruck ernannt. Die Auszeichnung überreichte ihm Ruth unter Applaus des Gemeinderats in der Jahresabschlusssitzung.

Sich ehrenamtlich zu engagieren ist für den 71-Jährigen selbstverständlich. Noch bescheidener wird er, wenn es um seine Person geht. Er habe sich gefreut und es sei eine schöne Anerkennung, sagte er. Die Urkunde habe er jedoch stellvertretend für alle in Empfang genommen, die sich ehrenamtlich einbringen. Es gebe viele Menschen die sich engagieren und insbesondere im Hintergrund agieren.