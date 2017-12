150 Eschen müssen gefällt werden

Die Waldarbeiter und Mitarbeiter der Flussmeisterstelle lassen vereinzelte Totholzstämme stehen – wie hier an der Alz bei Altenmarkt. − F.: red Die Waldarbeiter und Mitarbeiter der Flussmeisterstelle lassen vereinzelte Totholzstämme stehen – wie hier an der Alz bei Altenmarkt. − F.: red



Das Eschentriebsterben nimmt die Bäume, die vor allem an den Wasserläufen in der Region landschaftsprägend sind, stark mit. Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein teilt mit, bei Baumkontrollen sei festgestellt worden, dass insgesamt circa 150 Eschen so massiv geschädigt sind, dass sie eine erhebliche Gefährdung für angrenzende öffentliche Straßen und Wege darstellen. In diesen Wochen werden entlang der Alz in Altenmarkt, an der Traun in Traunwalchen sowie im Bereich Siegsdorf und an der Tiroler Achen in Grassau Bäume gefällt.

Dies sei zur Verkehrssicherung notwendig, teilt das Wasserwirtschaftsamt mit. Ein Großteil der Arbeiten wurde bereits erledigt. Im Dezember stehen aber noch Restarbeiten an. Kurzzeitig werden deshalb Wege beziehungsweise Straßen in den betroffenen Bereichen gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Gehölzarbeiten führt ein Unternehmer im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts durch. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Traunstein wurde über die notwendigen Arbeiten informiert. − luhMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 13. Dezember 2017, in Ihrer Heimatzeitung.