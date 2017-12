Hamburger schmuggelt 27 Kilo Marihuana nach Bayern - Haftstrafe

Am Landgericht Traunstein wurde der Hamburger zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. −Symbolfoto: dpa Am Landgericht Traunstein wurde der Hamburger zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. −Symbolfoto: dpa



Mit einem BMW 316i versuchte ein 41-jähriger Hamburger, über 27 Kilogramm Marihuana bester Qualität über den Grenzübergang Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) nach Bayern zu schmuggeln. Der illegale, für Hamburg bestimmte Drogentransport flog bei einer Polizeikontrolle auf.

Am Dienstag erhielt der geständige Angeklagte die strafrechtliche Quittung: Die Sechste Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Dr. Jürgen Zenkel verurteilte ihn wegen bewaffneter unerlaubter Einfuhr und Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben, beides in nicht geringer Menge, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren.

Das Rauschgift war völlig unprofessionell in dem Wagen verstaut gewesen, als der Mann am Nachmittag des 29. März zur Grenzkontrollstelle fuhr. Es war einfach in Folie gehüllt und in fünf Stoffsäcke verpackt, die offen im Kofferraum lagen und einen unverwechselbaren, intensiven Duft verströmten, wie eine Polizistin am Dienstag schilderte. Dazu fanden sich griffbereit im unversperrten Handschuhfach ein Gartenmesser und eine Dose mit Tierabwehrspray.

