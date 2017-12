Zum Traumurlaub dank des Pharaos

Birgit und Matthias Seidenfuß mit Sohn Michael und den Töchtern Elena und Teresa; rechts der Leiter des Ausstellungszentrums Lokschuppen, Dr. Peter Miesbeck. − Foto: Raab Birgit und Matthias Seidenfuß mit Sohn Michael und den Töchtern Elena und Teresa; rechts der Leiter des Ausstellungszentrums Lokschuppen, Dr. Peter Miesbeck. − Foto: Raab



Manchmal lohnt es sich, hartnäckig zu sein: Weil der zwölfjährige Michael Seidenfuß aus Kirchanschöring darauf bestand, dass seine Eltern die Besucherumfrage am Rande der Pharao-Ausstellung im Ausstellungszentrum Lokschuppen ausfüllen, gibt es jetzt einen satten Reisezuschuss für die Urlaubskasse. Denn sein Vater Matthias gewann den ersten Preis beim Gewinnspiel der Umfrage – einen Gutschein über 2000 Euro von einem Reiseveranstalter. Jetzt ist die Qual der Wahl groß für die fünfköpfige Familie: Matthias und die Töchter Elena und Teresa zieht es ans Meer, Ehefrau Birgit will unbedingt nach Rom, Sohn Michael in den Skiurlaub.

Die Pharao-Schau läuft noch bis einschließlich diesen Sonntag. Geöffnet ist werktags von 9 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ab 1. Januar ist der Lokschuppen wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen. Für Herbst 2019 ist die Eröffnung der Ausstellung "Saurier der Meere" geplant. − red