Flamme in Papierfabrik und Brand in Papiertonne

Die Feuerwehr hatte den Brand an der Lindacher Straße schnell gelöscht. Die Papiertonne wurde völlig zerstört. − Foto: red Die Feuerwehr hatte den Brand an der Lindacher Straße schnell gelöscht. Die Papiertonne wurde völlig zerstört. − Foto: red



Zweimal musste die Feuerwehr Trostberg am Dienstagabend ausrücken. Die erste Alarmierung um 20.58 Uhr klang dramatisch: Offenes Feuer zwischen Papierballen auf dem Gelände von Hamburger Rieger. Als die Einsatzkräfte aus Trostberg, Oberfeldkirchen, Altenmarkt, Palling und die Unterstützungsgruppe auf dem Gelände der Papierfabrik anrückten, sahen sie aber nichts Verdächtiges.

Die Nachforschungen ergaben, dass um die Zeit, als der Passant das Feuer gesehen hatte, die Fackel gebrannt haben muss. Wenn die Kläranlage auf dem Werksgelände mehr Gas produziert, als die Blockheizkraftwerke der Stadt abnehmen, dann wird dieses abgefackelt. Ein aufmerksamer Passant hatte wohl nur die Flamme gesehen und Alarm geschlagen. "Wir konnten ausschließen, dass etwas anderes brannte", sagte der Trostberger Kommandant Hans-Peter Heimbach gegenüber der Heimatzeitung.

Zu einem Löscheinsatz kam es kurze Zeit später aber doch noch: Eine große Papiertonne an der Garage eines Mehrfamilienhauses an der Lindacher Straße 38 in Trostberg hatte gegen 22.30 Uhr Feuer gefangen. Die Feuerwehr Trostberg, die mit 19 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen schnell vor Ort war, hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Polizei Trostberg geht davon aus, dass die blaue Plastiktonne, die von dem Feuer komplett zerstört wurde, vorsätzlich angezündet worden war. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Heimbach erinnert sich, dass vor etwa zwei Jahren an der gleichen Stelle schon einmal eine Papiertonne gebrannt hatte. Beobachtungen und Hinweise sind der Polizei Trostberg, Tel. 08621/9842-0, zu melden. − luh