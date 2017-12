Mit neuem Schwung in eine neue Ära

Weihnachtliche Weisen präsentierte der Musikernachwuchs. − Foto: Schlaipfer Weihnachtliche Weisen präsentierte der Musikernachwuchs. − Foto: Schlaipfer



Gespannt waren sicher viele auf das erste Konzert mit dem neuen musikalischen Leiter des Altenmarkter Musikvereins Peter Weber, der damit die Nachfolge des im Frühjahr unerwartet verstorbenen Kapellmeisters Franz Obernhuber antrat. Und er zeigte in seiner Premiere mit den Bläserklassen der Altenmarkter Musikschule, dass mit ihm ein Talent die erfolgreiche Vorarbeit fortsetzen kann. Überzeugen konnte auch die "Ü40-Blaskapelle" unter Leitung von Sepp Maurer, die das weihnachtliche Konzert im Altenmarkter Pfarrheim organisiert hatte.

Eröffnet wurde das Weihnachtskonzert im vollen Pfarrheim von den jüngsten Musikern des Altenmarkter Musikvereins. Unter der Leitung von Peter Weber präsentierten zunächst die "älteren" Bläserklassen zwölf und 13 ihr Können mit dem Weihnachtsklassiker "We wish you a merry Christmas". Nach diesem "Aufwärmen" ging’s souverän weiter mit dem "Coconut Song" und "Lets‘ Play". Hier zeigte sich bereits der nahtlose Übergang zum neuen Dirigenten, der es in seiner kurzen Einarbeitungsphase seit September sehr gut verstand, den Nachwuchs zu begleiten. Und ein "Wow" entlockte er mit der jüngsten Bläserklasse, die erst vor elf Wochen ihre Instrumente bekommen hatten und schon sehr sicher "Jingle Bells" sowie "Morgen kommt der Weihnachtsmann" vortrug – beides von Peter Weber arrangiert.

