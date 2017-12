Himmelhohe Gesandte im Trostberger Stadtrat

Der Nikolaus und der Kramperl wussten schon ein paar Ungehörigkeiten der Trostberger Stadträte. Am Ende überwogen aber doch Lob und Dank für das Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. − Foto: luh Der Nikolaus und der Kramperl wussten schon ein paar Ungehörigkeiten der Trostberger Stadträte. Am Ende überwogen aber doch Lob und Dank für das Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. − Foto: luh



Eine höhere, himmelhohe Instanz hat den Trostberger Stadträten in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend die Leviten gelesen: Der Oberfeldkirchner Nikolaus war mit seinem Kramperl gekommen und hatte einige erleuchtende Reime in seinem Goldenen Buch stehen.

Der Nikolaus monierte, dass im Stadtparlament so manche Diskussion am Thema vorbei gehe. Auch ein paar Ungehörigkeiten der Stadträte waren ihm zu Ohren gekommen. Er deckte auf, wer zu spät in die Sitzungen kommt, wer immer das letzte Wort haben muss, wer am schnellsten müde wird und wer am öftesten in der Zeitung steht. Auch die Bürger nahm der Heilige Mann in die Mangel. "Was es alles gibt in Trostberg, werd oft nimmer gseng", tadelte er. "Eisstadion, Schwimmbad, drei Sportplätze, Kindergärten und Schulen auf gutem Niveau, do kennan’s woanders nur träumen davo." Am Ende gab es aber auch viel Lob und ein herzliches "Vergelt’s Gott" für die Stadträte und die Bediensteten der Stadt.

Bürgermeister Karl Schleid überreichte der himmlischen Delegation am Ende eine Spende von 450 Euro – die Hälfte der Sitzungsgelder von 2017, die die Trostberger Stadträte am Ende des Jahres traditionell für einen guten Zweck spenden. Dieses Geld gibt der Oberfeldkirchner Nikolaus (Woife Maier) an die Kinderkrebshilfe Balu weiter. − luh