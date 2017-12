Das PopChorProjekt Trostberg geht in Phase 2

Kreative, groovige Arrangements in großer Besetzung: Rebekka Thois (vorne links) und Karin Lischka (ganz links) laden alle interessierten Sängerinnen und Sänger aus der Region zum PopChorProjekt Trostberg ein. −F.: Thorsten Kögler Kreative, groovige Arrangements in großer Besetzung: Rebekka Thois (vorne links) und Karin Lischka (ganz links) laden alle interessierten Sängerinnen und Sänger aus der Region zum PopChorProjekt Trostberg ein. −F.: Thorsten Kögler



Ein großer Popchor für Trostberg, das war das Ziel, das sich Rebekka Thois und Karin Lischka im letzten Jahr gesteckt hatten und das sie mit 50 begeisterten Sängern mehr als erfüllt haben. Im Oktober hatte das PopChorProjekt der Musikschule Trostberg eine gelungene Bühnenpremiere und überzeugte als Vorgruppe für Maybebop im ausverkauften Postsaal.

Wer Lust bekommen hat, beim PopChorProjekt mitzusingen, kann sich freuen: Das bewährte Team Rebekka Thois und Karin Lischka bietet im nächsten Jahr eine Fortsetzung mit kreativen, groovigen Arrangements an. Von Januar bis Juli wollen sie mit motivierender und abwechslungsreicher Probenarbeit viele Einzelstimmen zu einem großen Chor formen.

Chorerfahrung ist dabei nützlich, aber nicht unbedingt nötig. "Wichtig ist, dass man Freude am Singen hat und Lust auf die Arbeit im Chor mitbringt", sagen Thois und Lischka. "Mit Hilfe von Aufnahmen der einzelnen Stimmen der Arrangements (Teach Mes), kann man die Lieder auch zu Hause singen und die Zeit zwischen den Chorproben überbrücken. Bei den gemeinsamen Proben wollen wir an Chorklang, Groove, Aussprache und Sound arbeiten." Dabei profitieren die Sänger von der Tatsache, dass zwei Chorleiter die Probenarbeit besonders effektiv gestalten können. Karin Lischka setzt Akzente in Sachen Stimmbildung mit ihrer Erfahrung in Popgesang, probt mit den Stimmgruppen und entführt den Chor mit Organic-Choir-Leading auch mal in ungewohnte Gefilde. Die musikalische Leitung übernimmt Rebekka Thois, die gerade ihre Ausbildung zur Jazz- und PopChorleiterin (Stufe B) an der Bundesakademie für kulturelle Weiterbildung Wolfenbüttel mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen hat.

Geprobt wird alle zwei bis drei Wochen freitags von 18 bis 21.30 Uhr in der Aula der Heinrich-Braun-Schule Trostberg. Zum gemeinsamen Kennenlernen startet das Projekt mit einem Probentag am Sonntag, 14. Januar, von 10 bis 17 Uhr.

Wer sich für das PopChorProjekt interessiert und mindestens 16 Jahre alt ist, kann in der Musikschule, Tel. 08621/801520, anrufen oder sich auf der Homepage musikschule.trostberg.de den Flyer mit allen Infos runterladen und damit unter der E-Mail-Adresse musikschule@trostberg.de anmelden − bis 29. Dezember.