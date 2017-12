Obdachloser bedroht Richter: "Ich hau Dir gleich eine rein"

Nachdem er in Traunreut eine 48-Jährige bedroht hatte, wurde der Obdachlose verhaftet und wurde nun in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. − Foto: hr Nachdem er in Traunreut eine 48-Jährige bedroht hatte, wurde der Obdachlose verhaftet und wurde nun in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. − Foto: hr



Ein 59-jähriger Wohnsitzloser wurde bereits am Dienstag in Traunreut verhaftet und am Mittwochabend dem Ermittlungsrichter wegen räuberischer Erpressung vorgeführt. Nachdem der Ermittlungsrichter einen Unterbringungsbefehl erließ, sprang der Mann auf und wollte mit den Worten "Ich hau Dir gleich eine rein" auf den Richter losgehen. Die anwesenden Polizeibeamten gingen dazwischen und fesselten den Gewalttätigen. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Um seine Forderung nach Bargeld zu untermauern, hatte der Obdachlose am Dienstag einer 48-jährigen Angestellten eines Autohauses Schläge angedroht. Der Mann war am Dienstag um 17.10 Uhr in dem Autohaus in der Trostberger Straße erschienen und hat die Frau damit bedroht, dass er ihr ein paar Schläge verpassen würde, falls er kein Geld bekäme. Dabei holte er bereits mit einer Faust zum Schlag aus. Die Geschädigte ließ sich aber nicht davon beeindrucken und rief die Polizei.

Noch bevor der 59-Jährige flüchten konnte, wurde er festgenommen und kam zunächst in Polizeiarrest. Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass sich der Mittellose seit einiger Zeit im Stadtgebiet herumtreibt und dabei schon mehrmals Passanten angepöbelt hatte. Vor einer Woche war er einer Frau gegenüber sogar handgreiflich geworden. Er wurde am Mittwoch einem Arzt zur Überprüfung seiner Schuldfähigkeit vorgeführt und anschließend wurde über die Haftfrage entschieden. − hr