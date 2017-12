Das sind die größten Projekte 2018

Umstritten, aber zwingend: Die Erneuerung der Gastronomie im Seebad. − Fotos: Stadt, mbo Umstritten, aber zwingend: Die Erneuerung der Gastronomie im Seebad. − Fotos: Stadt, mbo



In den Verhandlungen zum Budget 2018 haben die Parteien ihre Zustimmung sogleich an einzelne Wunschprojekte geknüpft. Entsprechend stehen nun einige größere Vorhaben auf dem Programm.

Politisch ein Reizthema, finanziell eine Herausforderung, städtebaulich aber auch eine seltene Gelegenheit ist die künftige Nutzung des ehemaligen Brückner-Areals. Für Rückbau und Vorbereitung der Erschließung sind 750000 Euro eingestellt.

Weiterer Stein des Anstoßes und zugleich einer der größten Posten im Haushalt 2018: die Seebadgaststätte. 250000 Euro sind für Erneuerung des Pavillons und der Außenanlage eingeplant.

"Lange überfällig", so SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Reichenau, und nun im Investitionshaushalt: Die Sanierung des Burghausener Tores an der Nordseite des Stadtplatzes. 100000 Euro sind dafür vorgesehen. In der Vergangenheit bereits zwei Mal verschoben und nun ebenfalls im Budget 2018: Die Sanierung der Rathausfassade für 250000 Euro.



Sanierung des nördl. Stadtores...



Sorgenkind ist und bleibt die Burganlage: 175000 Euro sind dafür im Haushalt reserviert. Ebenfalls ein Dauerbrenner bleibt der Breitbandausbau: 540000 Euro sind allein 2018 dafür vorgesehen, auch die entlegensten Ecken des Gemeindegebietes ans schnelle Internet anzubinden. "Das bayerische Programm haben wir demnächst ausgeschöpft", so Bürgermeister Konrad Schupfner (CSU). Nun setzt man auf Zuschüsse aus dem Höfeprogramm, um "vor allem Weiler und kleinere Ortschaften zu erreichen."

Ebenfalls ein bereits laufendes Projekt: Der Bau des "modernsten Feuerwehrhauses im Gemeindegebiet in Asten", so Reichenau. 1,3 Millionen Euro investiert die Stadt, rund die Hälfte wird aus dem Haushalt 2017 vorfinanziert. Doch: All diese Projekte stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die Haushaltslage 2018 tatsächlich erholt.



...ist so überfällig wie die der Rathausfassade.



Ewiges Sorgenkind und Budgetbelastung: die Burganlage.