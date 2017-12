Ein gemeinsames Auto für die Obinger

Der Twizy aus dem Jugendprojekt der Autogemeinschaft ermöglicht Jugendlichen, bereits ab 16 ohne Begleitung zu fahren. − Foto: Graichen Der Twizy aus dem Jugendprojekt der Autogemeinschaft ermöglicht Jugendlichen, bereits ab 16 ohne Begleitung zu fahren. − Foto: Graichen



Dass Obing an den Öffentlichen Personennahverkehr nicht gut angebunden ist, wird zwar immer wieder beklagt, hat aber in erster Linie dazu geführt, dass sich die meisten Obinger ein Leben ohne eigenes Auto nicht mehr vorstellen können. Allerdings werden es immer mehr, die nach Alternativen suchen, wie man auch ohne eigenes Auto auf dem Land mobil sein kann. Und für die lud die Politische Alternative Obing (PAO) Tilo Teply von der "Ameranger Autogemeinschaft" ein zu berichten, wie in Amerang Autoteilen funktioniert, einem mit Obing gut vergleichbaren Nachbarort. Mehrere Teilnehmer der Informationsveranstaltung gingen auch gleich in die Praxis. Adressen wurden ausgetauscht, man vereinbarte weitere Treffen, um die gemeinsame Nutzung von Autos vorzubereiten, bekannt auch unter dem Begriff Carsharing.

Gegründet wurde die Autoteilergemeinschaft in Amerang im Jahr 2006 von sechs Familien, inzwischen sind es 13 Mitglieder. Für die meisten liegt der Vorteil in der Ersparnis des Zweitwagens. Dessen Anschaffungs- und Unterhaltskosten wären höher als die Nutzung der AmAG, man hat Zugriff auf ein größeres Auto, wenn das notwendig ist, und man erhält zeitliche und organisatorische Freiräume, denn um Werkstattaufenthalte, TÜV, Reifenwechsel und ähnliches kümmert sich die Gemeinschaft. In Amerang zahlt man neben einem Monatsmitgliedsbeitrag von fünf Euro pro Kilometer, je nach Auto, 30 bis 35 Cent, pro Stunde 40 Cent, nachts nur zehn Cent. − igMehr dazu lesen Sie am Freitag, 15. Dezember, in Ihrer Heimatzeitung.