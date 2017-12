In Mundart "denkt und gsogt"

Marianne Oettl aus Gengham dichtet gerne. Fünf kleine Bücher hat sie schon veröffentlicht. − Foto: Traup Marianne Oettl aus Gengham dichtet gerne. Fünf kleine Bücher hat sie schon veröffentlicht. − Foto: Traup



Marianne Oettl dichtet gerne. Das war und ist für die pensionierte Grundschullehrerin eine Möglichkeit, "das was ich im Beruf, in der Familie oder sonst erlebt habe, zu verarbeiten." Seit knapp 15 Jahren verfasst die 65-Jährige Gedichte in Mundart. In fünf kleinen Bänden hat sie ihre Gedanken auf Papier ge- und im Eigenverlag herausgebracht. Auch der Weihnachtszeit hat sie ein Büchlein gewidmet: "Um Weihnachten umanand" heißt der erste Band.

Ums Schenken geht’s darin, um den Nikolaus, Kinderfragen, die Weihnachtspost, Wünsche zum Fest oder Silvester. Dabei geht’s der Genghamerin nicht um hohe Literatur. "Mir geht es um den Inhalt, weniger um die Form. Ich will keinen Literatur-Preis gewinnen." Sie wolle den Lesern mit ihren Gedichten Freude machen, aber auch ein bisserl zum Nachdenken anregen.

Bisher hat sie ihre Poesie nur mit Mundpropaganda unter die Leute gebracht. Bis auf den zweiten Band "Wos du bis a Lehrer?" der im Kollegenkreis reißenden Absatz gefunden hat, sind noch alle Bände zu haben. Entweder telefonisch bei Marianne Oettl, Tel. 08629/402, oder via E-Mail an marmagoettl@web.de.

