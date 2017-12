CSU-Forderung: "Sechsstreifiger Ausbau der A8 unabdingbar"

Der Bundesrechnungshof kritisiert die Ausbaupläne für die A8 München-Salzburg: Demnach seien sechs Fahrstreifen nur vom Inntal bis zum Chiemsee – hier eine Aufnahme bei Bernau – sinnvoll. Im Anschluss Richtung Grenze rechtfertige das Verkehrsaufkommen nur vier Spuren plus Seitenstreifen. − Foto: dpa Der Bundesrechnungshof kritisiert die Ausbaupläne für die A8 München-Salzburg: Demnach seien sechs Fahrstreifen nur vom Inntal bis zum Chiemsee – hier eine Aufnahme bei Bernau – sinnvoll. Im Anschluss Richtung Grenze rechtfertige das Verkehrsaufkommen nur vier Spuren plus Seitenstreifen. − Foto: dpa



Mit deutlichen Worten haben die CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Steiner, Traunstein und Michaela Kaniber, Berchtesgadener Land, die Kritik des Bundesrechnungshofes am geplanten sechsspurigen Ausbau der Autobahn A8 zwischen Chiemsee und Landesgrenze zurückgewiesen.

"Offensichtlich hat sich der Rechnungshof mit den fachlichen Hintergründen des Projekts überhaupt nicht befasst und nur die Kosten im Blick", kritisierte Steiner. Michaela Kaniber: "Der Ausbau ist dringend notwendig für die Verkehrssicherheit, den Verkehrsfluss und die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Zweifel an der Wirtschaftlichkeit

Der Rechnungshof hatte am Dienstag in seinen "Bemerkungen" zum Bundehaushalt 2017 Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des A8-Ausbaus geäußert. Unter anderem wurde bemängelt, dass das Bundesverkehrsministerium die unterschiedlichen Verkehrsbelastungen der Strecke nicht berücksichtigte. Ein sechsstreifiger Ausbau sei laut Bundesrechnungshof nur vom Inntal bis zum Chiemsee notwendig.

Für den Abschnitt vom Chiemsee bis zur österreichischen Grenze rechtfertige die Verkehrsbelastung lediglich einen vierstreifigen Ausbau mit Seitenstreifen, der bei Spitzenbelastungen für den Reiseverkehr freigegeben werden könne. Mit dieser Lösung könne der Bund 110 Millionen Euro sparen. − obbMehr dazu lesen Sie in der Freitagsausgabe Ihrer Heimatzeitung.