Ärger mit Uralt-Verträgen von O2

Für Verwunderung und Unmut hat der Mobilfunk-Konzern O2 bei aktuellen und ehemaligen Kunden in der Region gesorgt. Diesen flatterten Zahlungsforderungen ins Haus für Handy-Verträge, die schon seit vielen Jahren nicht mehr aktuell sind. Dabei handelt es sich um die früheren Verträge, die Mitarbeiter der SKW bzw. Degussa in Trostberg zu besonders günstigen Konditionen abschließen konnten.

Das Malheur ausbaden muss nun der örtliche O2-Shop in Traunreut, der den Betroffenen dabei hilft, die Zahlungsaufforderung zurückzuweisen und den Vertrag zu kündigen oder bereits überwiesenes Geld zurückzubekommen. Rund 40 Personen seien schon in die lokale Zweigstelle gekommen, informiert Jacqueline Mooslechner.

Einer davon war ein Tachertinger, dessen 68-jährige Mutter das Schreiben der Nürnberger Rechtsanwaltskanzlei erhalten hatte und angesichts des bedrohlichen Tonfalls nicht weiter wusste. Im Auftrag der Firma Telefonica Germany, zu der O2 gehört, wird sie dazu aufgefordert, binnen nur einer Woche 108,68 Euro zu überweisen oder bar im O2-Shop zu bezahlen – mit der Androhung von weiteren Kosten, Zinsen und einem gerichtlichen Mahnverfahrens bei Nicht-Einhaltung der Frist.

Auch die Mitarbeiter im O2-Shop in Traunreut zeigen sich verwundert über die kostenmäßige Reaktivierung der Uralt-Verträge, die in den Jahren 1998 bis 2000 abgeschlossen worden seien, aber schon seit bis zu 15 Jahren nicht mehr genutzt würden. Man wisse nur so viel, dass der Konzern wohl vor zwei Jahren die früheren Kunden angeschrieben habe mit der Bitte, die Verträge zu kündigen. "Bei vielen ist dieser Brief vielleicht untergegangen oder ignoriert worden", vermutet Jacqueline Mooslechner. Seitdem seien dann auf einmal wieder Rechnungsbeträge von zehn Euro im Monat angefallen. Daraus würden sich die aktuellen Zahlungsforderungen von bis zu über 100 Euro ergeben.

Der O2-Shop sei nun bemüht, die Unannehmlichkeiten schnell und unkompliziert zu lösen. Wer das Geld schon überwiesen habe, werde eine Rückbuchung bekommen. Allen anderen händige man ein vorgefertigtes Schreiben aus, mit dem der ehemalige Degussa-Vertrag bei der Telefonica GmbH wirksam gekündigt werden kann. "Es entstehen jedenfalls keine Kosten. Wichtig ist nur, das die Betroffenen zu uns in den Shop kommen."

Mehr dazu lesen Sie am 16. Dezember im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.