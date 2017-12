Reparaturcafé im Traunsteiner Studienseminar öffnet wieder

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet an diesem Samstag (16. Dezember 2017) von 14 bis 17 Uhr im Theatersaal des Studienseminars St. Michael in Traunstein das Reparaturcafé für Kleingeräte und Näharbeiten statt. Die Hilfe zur Selbsthilfe gegen eine kleine Spende steht dabei im Vordergrund. In der Regel sind ein gutes Dutzend Tüftler vor Ort, die von einer Handvoll Helfer unterstützt werden. Angenommen wird "alles, was man tragen kann". Unterhaltungselektronik führt die Hitliste an. Gefragt sind zudem Ausbesserungsarbeiten im Bereich Textil, dazu kommt die Reparatur von Fahrrädern, Spielzeug, Uhren, Computern und Elektro-Kleingeräten. − red/Foto: Kreisbildungswerk