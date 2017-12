Weihnachtstraum aus tausenden Lichtern

Bäume, Haupthaus, Stadel und Regenrinnen: Alles leuchtet bei Hans Schirmers Haus in Buchöster. Bäume, Haupthaus, Stadel und Regenrinnen: Alles leuchtet bei Hans Schirmers Haus in Buchöster.



In Buchöster glitzert und funkelt es. Jedes Fenster, jeder Baum, die Dächer von Stadel und Wohnhaus, die Balkone, die Türen, ja sogar die Regenrinnen hat Hans Schirmer in der Weihnachtszeit in seinem Anwesen mit Lichterketten geschmückt. Das Weihnachtshaus zieht in den Abend- und Morgenstunden die Blicke der Passanten auf sich. Direkt an der Staatsstraße2091, kurz vor Emerthsm gelegen, führt kein Blick daran vorbei.

"Ich bin schon von Kindesbeinen auf von Lichtern begeistert", sagt Schirmer. Kein Weihnachten habe es damals ohne Lichterketten und Lametta am Christbaum gegeben. Als seine drei Kinder zur Welt kamen, war klar, auch in seiner Familie soll es an Weihnachten glitzern und funkeln. Vor gut 14 Jahren begann seine Leidenschaft. Mittlerweile seien die Ältesten zwar 15 und 16 Jahre alt, funkeln darf es ihrer Meinung nach aber noch immer. Jahr für Jahr wuchs die Zahl der Lichterketten darum an. "Heuer ist hauptsächlich das Dach dazugekommen", sagt er. Vom ersten Advent an bis Heilig drei König leuchten die Lichter abends von 16.30 bis 1 Uhr und morgens von 6 bis 7.30 Uhr.



Aber kostet das nicht unendlich viel Strom? "Auf diese Frage habe ich mich vorbereitet", sagt Schirmer beim Besuch der Heimatzeitung und lacht. 240 Euro extra Stromkosten seien es für etwa 40 Tage Beleuchtung. Da gäbe es Hobbys, die mehr kosten, betont er.