Antrag auf eine neue Parkregelung in Trostberg abgelehnt

Die jetzt geltende Parkregelung im Stadtgebiet Trostberg bewerteten die Stadträte als sehr kundenfreundlich. − Foto: luh



Beate Heppel hält die Parküberwachung in der Trostberger Altstadt für überzogen. Dies hat sie der Stadt geschrieben und auch gleich ein Konzept für eine "sympathische Parkregelung" beigefügt. Sie fordert unter anderem eine kulantere Verkehrsüberwachung, außerdem die Schaffung von Parkplätzen für Berufstätige und die Verlegung der Behinderten-Parkplätze. Die Stadträte lobten aber das aktuelle System und die Freundlichkeit der Verkehrsüberwacher. Eine Änderung lehnten sie einhellig ab.

Die Inhaber der Modegeschäfte Heppel zeichnen ein trostloses Bild von Trostberg. Mit den Parkwächtern würden die letzten parkenden Besucher aus der Altstadt vertrieben. Mit Fragebögen hatten sie die anderen Gewerbetreibenden um Stellungnahme gebeten. Diese lagen dem Stadtrat ebenso vor wie die Meinung des Seniorenbeirats.

Die "sympathische Parkregelung" sieht in der Altstadt eine Kurzparkzone mit Parkscheiben vor. Kontrollen sollten nur einmal pro Woche an wechselnden Tagen stattfinden. Bei Verstößen solle auf Diskussionen und Zurechtweisungen verzichtet und auch "einfach mal ein Strafzettel vernichtet" werden. Bei einer Parkplatzbelegung von unter 50 Prozent sollten keine Kontrollen stattfinden, ebenso wie an Samstagen. Außerdem fordert Heppel die Verlegung der wenig benutzten Behindertenparkplätze gegenüber des "Pfaubräus" zum Rathaus und die Schaffung von kostenlosen Parkplätzen für Berufstätige.

Die Stadtverwaltung wies in der öffentlichen Stadtratssitzung am Mittwoch darauf hin, dass die jetzige Regelung Ergebnis vieler Gesprächsrunden sei. Außerdem: "Unser Verkehrsüberwachungsdienst hat sich einen guten Namen bei den Geschäftsleuten und Trostberger Bürgern gemacht; die Mitarbeiter gelten als tolerant, aber auch konsequent." Dennoch müsse man mit allen Bürgern unvoreingenommen und nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz umgehen.

Verkehrsreferent Michael Zenz (CSU) betonte, dass die derzeitige Regelung sehr kundenfreundlich sei. Er rechnete vor, dass man beispielsweise für nur 50 Cent von 11 bis 15 Uhr parken dürfe. Die erste Stunde ist mit der "Brötchentaste" gratis, ebenso die Zeit zwischen 12 und 14 Uhr. Die Sprecher aller Fraktionen schlossen sich der positiven Einschätzung an.

Die Verlegung der Behindertenparkplätze werde auch vom Seniorenbeirat als ungünstig erachtet, weil sich eben dort der stufenlose Zugang zur Kirche und einige Arztpraxen befinden. Die topografische Lage Trostbergs zwischen Hang und Alz lasse es außerdem nicht zu, ohne erheblichen Kostenaufwand mehr schnell erreichbare Parkplätze zu schaffen.

