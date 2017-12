Betrunkener fährt gegen Verkehrsinsel und flüchtet

Die Ölwann des VW wurde durch den Aufprall auf die Verkehrsinsel aufgerissen und die Steiner Wehr müsste das ausgelaufene Öl beseitigen. − Foto: FDL/Bemi Die Ölwann des VW wurde durch den Aufprall auf die Verkehrsinsel aufgerissen und die Steiner Wehr müsste das ausgelaufene Öl beseitigen. − Foto: FDL/Bemi



Betrunken ist ein 51-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 21 Uhr auf die Verkehrsinsel an der Kreuzung Kreisstraße TS 42/ B 304 in St. Georgen gefahren. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Traunreuter mit seinem schwer beschädigten Auto von der Unfallstelle.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er umgehend in seiner Wohnung aufgefunden werden. Ein Atemalkohltest ergab über ein Promille Alkohol im Blut. Die Polizei den Führerschein des Traunreuters sicher. Nachdem die Ölwanne des VW bei dem Unfall aufgerissen wurde, war die Fahrbahn ölverschmutzt.

Die Feuerwehr Stein an der Traun war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz, um das ausgelaufene Öl zu beseitigen. Die Kreuzung konnte für rund Stunde immer nur wechselseitig befahren werden. Auch hier übernahm die Feuerwehr die Verkehrsregelung. − red