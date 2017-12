Polizei verhaftet Randalierer - Blaues Auge nach Streit mit Türstehern

Der rabiate 23-jährige Traunreuter wurde am frühen Sonntagmorgen festgenommen und zur Ausnüchterung mitgenommen. −Symbolfoto: Herbert Reichgruber Der rabiate 23-jährige Traunreuter wurde am frühen Sonntagmorgen festgenommen und zur Ausnüchterung mitgenommen. −Symbolfoto: Herbert Reichgruber



Weil er Gäste in einem Lokal in der Kantstraße in Traunreut angepöbelt hatte, wurde ein 23-jähriger Traunreuter am Sonntagmorgen von der Polizei festgenommen. Der mit über zwei Promille stark alkoholisierte Mann hatte kurz nach ein Uhr morgens immer wieder andere Gäste angepöbelt. Er wurde schließlich ins Freie gebracht.

Trotz der hinzugerufenen Polizei ging er immer noch auf die dort Anwesenden los. Er wurde schließlich von den Beamten gefesselt und zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Der 25-jährige Bruder, der sich in die Festnahme einmischte und einem Platzverweis nicht nachkam, musste mit dem Einsatz von Pfefferspray zurückgedrängt werden.

In einem anderen Lokal in der Werner-von-Siemens-Straße in Traunreut war es bereits am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Türstehern und einem 25-jährigen Lokalbesucher gekommen. Gegen 3.50 Uhr sollen dem Geschädigten zwei Türsteher ein blaues Auge verpasst haben. Der Geschädigte wurde vom Rettungswagen in die Trostberger Klinik gebracht. Die Polizei will die näheren Umstände durch Vernehmungen klären. − red