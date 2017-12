Allen Grund zum Feiern

Maria Helminger, die heute ihren 100.Geburtstag feiert, mit ihrer Großnichte Sabine Bauer und Urgroßnichte Samira Bauer. −Foto: Caruso Maria Helminger, die heute ihren 100.Geburtstag feiert, mit ihrer Großnichte Sabine Bauer und Urgroßnichte Samira Bauer. −Foto: Caruso



Im Haus der Familie Steinmaßl im Kirchanschöringer Ortsteil Bernreut gibt es am heutigen Montag allen Grund zur Freude und zum Feiern: Maria Helminger, die dort lebt, wird 100 Jahre alt. "Ein ganz schöner Aufwand, der hier für mich betrieben wird", staunt die Seniorin, als sie erfährt, was ihre Großnichte Sabine Bauer und ihre Angehörigen so alles für ihr heutiges Wiegenfest vorbereitet haben.

"Aber man wird ja nur einmal hundert Jahre alt, da darf man sich so etwas dann auch einmal gönnen", sagt Maria Helminger mit ein wenig Vorfreude, als sie am gestrigen Sonntag von einer Mitarbeiterin der Tageszeitung Besuch erhält. Auch die Familie der Jubilarin hat sich angekündigt und wird wohl kommen, um ihr zu gratulieren, lässt Sabine Bauer, die mit ihrer Familie die Großtante umsorgt, schon mal wissen. "Mehr will ich aber nicht verraten."

Mehr dazu lesen Sie heute in Ihrer Heimatzeitung.