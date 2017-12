Einfahrenden Zug übersehen

Nur Blechschaden: Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. − Foto: FDL/BeMi Nur Blechschaden: Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. − Foto: FDL/BeMi



Glück hatten zwei Fahrzeuginsassen, als ihr Wagen am Samstag gegen 19.10 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang Richtung Weibhausen von einem Zug erfasst wurde. Der Mann und die Frau hatten den einfahrenden Zug, der nach Traunstein unterwegs war und an der Haltestelle Weibhausen stoppen sollte, offensichtlich übersehen. Der Lokführer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zug traf das Auto am rechten hinteren Eck. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls ein paar Meter von den Gleisen weggeschleudert. Die beiden Insassen konnten unverletzt aussteigen. − red