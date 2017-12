Fahranfänger mit zwei Promille am Steuer erwischt

Einen jungen Mann mit zwei Promille Alkohol im Blut erwischten Traunsteiner Beamte in der Nacht auf Samstag in Waging am See (Landkreis Traunstein). −Symbolfoto: PNP Einen jungen Mann mit zwei Promille Alkohol im Blut erwischten Traunsteiner Beamte in der Nacht auf Samstag in Waging am See (Landkreis Traunstein). −Symbolfoto: PNP



Er habe nichts getrunken, beteuert ein 18 Jahre alter Mann aus Waging am See (Landkreis Traunstein), als er in der Nacht auf Samstag von der Polizei mit seinem Auto aufgehalten wurde. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: Rund zwei Promille. Den Fahranfänger erwartet nun eine empfindliche Strafe.

Beamte des Einsatzzuges Traunstein Verkehrskontrollen führten in der Nacht auf Samstag Verkehrskontrollen in Waging am See durch. Eigentlich gab es nichts zu beanstanden. Dann jedoch fiel den Beamten auf dem Heimweg ein Fahrzeug "mit sehr auffälliger Fahrweise" auf.

Die Polizisten hielten das Auto des 18-Jährigen auf und stellten Alkoholgeruch und typische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Der gab jedoch an, nichts getrunken zu haben, da er schließlich Fahrer sei. Ein Atemalkoholtest widerlegte die Angaben jedoch eindeutig und ergab einen Wert von zwei Promille. Der Fahrzeuglenker befindet sich in der Probezeit - hier gilt grundsätzlich ein absolutes Alkoholverbot.

Der Führerschein des Wagingers wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Zudem wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eine empflindliche Geldstrafe sowie ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. − red