Langlaufloipe am Hochberg frisch gespurt

Archivfoto: Sepp Niederbuchner Archivfoto: Sepp Niederbuchner



Auf zum Langlauf! Nach den Schneefällen der vergangenen Tage ist die Tobias-Angerer-Loipe am Hochberg frisch gespurt. Nur im Bereich Abstreit ist eine Präparierung derzeit noch nicht möglich, informiert die Stadt Traunstein. Die bestehende Spur biete aber Wintersportvergnügen pur – auf 13 Kilometern mit wunderbarem Blick auf die Chiemgauer Berge und besten Bedingungen für Skater wie auch Diagonalläufer. Park- und Einstiegsmöglichkeiten befinden sich unter anderem an der Straße nach Hinterwelln (nach der Abzweigung von Höll nach Siegsdorf) und an der Straße nach Vorderwelln.

Die Langlaufloipen in Haslach, Wolkersdorf und Kammer-Rettenbach sind derzeit noch nicht gespurt.

Über den aktuellen Zustand der Loipen informiert die Stadt Traunstein auf ihrer Internetseite www.traunstein.de.