Warten aufs Christkind: So wird’s leichter

Die Zeit bis zur Bescherung gemeinsam überbrücken. − Foto: dpa



Der 24. Dezember ist ein Datum, an dem Kindern der Tag endlos erscheint. Wie soll man nur die Zeit bis zur Bescherung herumbringen? Mit anderen zusammen spielen, das ist in dem Falle wohl das beste Mittel. Eltern können heuer im Raum Tittmoning aus drei Angeboten zur Betreuung ihrer Kleinen vor der Bescherung wählen. Ein "Warten aufs Christkind" gibt es in der Stadt ebenso wie in Asten und in Kay.

