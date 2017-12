FF Tittmoning holt das Friedenslicht nach Bayern

"Friedenslichtkind" Tobias übergab die Flamme am 13. Dezember in Rom an Papst Franziskus. Am Mittwoch kommt er damit nach Tittmoning. − Fotos: FF Tittmoning, ÖSTERREICH "Friedenslichtkind" Tobias übergab die Flamme am 13. Dezember in Rom an Papst Franziskus. Am Mittwoch kommt er damit nach Tittmoning. − Fotos: FF Tittmoning, ÖSTERREICH



"Aufgeregt bin ich schon, weil Bethlehem doch so weit weg ist": Mit diesen Worten trat Tobias Flachner Ende November die Reise seines Lebens an. Der Zwölfjährige aus der Grenzgemeinde Hochburg-Ach bei Braunau ist das heurige "Friedenslichtkind" des ORF Oberösterreich. Seine Aufgabe: In der Geburtsgrotte Christi eine Kerze entzünden und dieses Licht als Zeichen des Friedens in der ganzen Welt verbreiten. Am Mittwoch, 20. Dezember, bringt es der Bub selbst über die Grenze: In Tittmoning wird es um 19 Uhr auf dem Stadtplatz feierlich Jungfeuerwehrlern aus dem gesamten Landkreis Traunstein übergeben. Und von Tittmoning aus tragen es dann die Floriansjünger in ihre Heimatgemeinden. "Jeder, der das Friedenslicht aus erster Hand empfangen möchte, ist am 20. Dezember ebenfalls herzlich willkommen", sagt Tittmonings Feuerwehrkommandant Erwin Hirschpoltner.

