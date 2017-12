FW-Delegation aus Traunreut stimmt für Volksbegehren

Die rote Karte zeigen die Freien Wähler der Straßenausbaubeitragssatzung, hier die Traunreuter Josef Blank, Ernst Biermaier, Bürgermeister Klaus Ritter, Konrad Unterstein und Kai Holger Seidel. − Foto: FW Die rote Karte zeigen die Freien Wähler der Straßenausbaubeitragssatzung, hier die Traunreuter Josef Blank, Ernst Biermaier, Bürgermeister Klaus Ritter, Konrad Unterstein und Kai Holger Seidel. − Foto: FW



Eine Delegation der Freien Wähler Traunreut mit Bürgermeister Klaus Ritter beteiligte sich am vergangenen Samstag an der außerordentlichen FW-Landesversammlung in Helfenbrunn. Hauptthema an diesen Tag war die Straßenausbaubeitragsatzung, kurz Strabs, was auch über 100 Vertreter von verschiedenen Bürgerinitiativen aus ganz Bayern auf den Plan rief.

Wie Konrad Unterstein, Vorsitzender der FW-Stadtratsfraktion in Traunreut, berichtet, machten die Aktivisten vor Beginn der Versammlung ihren Unmut über die besagte Satzung lautstark und empfingen die FW-Vertreter mit Gesängen, Trillerpfeifen und hielten Transparente nach oben. MdL Benno Zierer gab sich in der Versammlung überzeugt, dass der Druck der Gesetzgebung, die Straßenausbaubeitragssatzung einzuführen, nichts mit Demokratie zu tun habe: "Wir werden diese Satzung so lange beackern, bis das Problem gelöst ist", kündigte er an und stellte dabei als Lösung die Abschaffung der Satzung vor.

Wie bereits berichtet, votierte der Fraktionsvorsitzende der FW-Landtagsfraktion, MdL Hubert Aiwanger, ebenfalls für eine Abschaffung der Satzung. Er sieht die Freien Wähler als Werkzeug und Sprachrohr für die Bürger in den Landtag hinein und möchte der Strabs die rote Karte zeigen. Er erinnerte daran, dass das Thema bereits seit langer Zeit für Unruhe in der Bevölkerung sorge und politisch verschlafen worden sei. Der Landtagsfraktion der Freien Wähler habe das Gerichtsurteil der Gemeinde Hohenbrunn, die nach richterlichem Beschluss gegen ihren eigenen Willen die Beiträge erheben müsse, die Augen geöffnet. "Spätestens hier muss jedem Politiker klar sein, dass es so nicht weitergehen kann", meinte Aiwanger und beschrieb die Situation so: "Es sind mittlerweile mehr Juristen als Bauarbeiter mit dem Straßenbau beschäftigt", und um das zu ändern, würde die Freien Wähler Verantwortung übernehmen und zur Not mit der Hilfe eines Volksbegehrens diese bürokratisch unsinnige Satzung abschaffen.

Der letzte Gesetzesentwurf, den auch die Freien Wähler mitgetragen hatten, habe sich als Fehlgriff herausgestellt. Dies bestätigten die vielen anwesenden Gemeinde- und Stadträte sowie die Bürgermeister. Eine Einführung der wiederkehrenden Beiträge erhöhe den Verwaltungsaufwand noch mehr und man habe Angst, weitere juristische Auseinandersetzungen mit Bürgern führen zu müssen. Dies koste nur Zeit und Geld und man komme nicht vorwärts. Mit der geplanten "Kann-Regelung" werde der schwarze Peter den Kommunalpolitikern vor Ort zugeschoben und in München würden nur die Arme verschränkt, führte Aiwanger weiter aus. Somit werde die "Kann-Regelung" zum Ladenhüter werden.

MdL Bernhard Pohl stellte als finanzpolitischer Sprecher der FW Landtagsfraktion die Gegenfinanzierung des Vorhabens vor. Er meinte, dass der Freistaat Bayern einen Haushaltsüberschuss von 600 Millionen Euro habe. Um den anstehenden Sanierungsstau im Straßenbau anzupacken, benötige man 60 Millionen Euro: "Das bezahlen wir also aus unserer Portokasse", stellte Pohl klar.

Für ein Volksbegehren, um die Straßenausbaubeitragssitzung abzuschaffen, stimmten schließlich alle Abstimmungsberechtigten. Zur Abstimmung war auch eine fünfköpfige Abordnung der Freien Wähler Traunreut nach Helfenbrunn gefahren. Bürgermeister Klaus Ritter sowie der FW-Fraktionsvorsitzende Konrad Unterstein begrüßten, dass das Thema nun endlich auf Landtagsebene Relevanz erreicht hat und sicherten ihre Unterstützung zu. Unterstein betonte, dass man tatkräftig mithelfen wolle, um das Thema zu einem positiven Abschluss zu bringen, das heißt: Abschaffung der Straßenausbaubeitragsatzung. Ortsvorsitzender Kai Holger Seidel kündigte Infostände an, um Unterschriften für ein Volksbegehren zu sammeln. − red