Unbekannter zerstört in Altenmarkt Andenken an gefallene Soldaten

Ein Unbekannter hat elf Sterbebilder von Soldaten in Altenmarkt im Landkreis Traunstein aus ihren Rahmen gerissen. − Foto: Pfingstl



Für viele Altenmarkter (Landkreis Traunstein) ist es die letzte Erinnerung an im Krieg gefallene Großväter, Väter, Brüder oder Ehemänner. Nach der Schlacht von Hohenlinden im Dezember 1800, dem Krieg von 1870/71 sowie für Tote des Ersten und Zweiten Weltkriegs haben sie in der Buchenwaldgedenkstätte neben dem Friedhof Erinnerungskreuze errichtet, Blumen davor gepflanzt und einige der Holz-Denkmäler mit Sterbebildern versehen. "So hat man einen Ort an dem man sich zurückziehen und im Gebet innehalten kann", erklärt Wolfgang Losert, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkammeradschaft Altenmarkt.

Seit Mitte November ist diese letzte Erinnerung jedoch gestört. Ein Unbekannter hat zwischen dem 20. und 27. November elf Soldatenbilder gestohlen. Mit Gewalt hat er die Holzrahmen aufgerissen und die Bilder herausgenommen.

Warum der Frevler das getan hat, ist für Wolfgang Losert auch jetzt noch schleierhaft. In den vergangenen Wochen hat er eigene Ermittlungen angestellt. "Ich habe mit einem Händler aus Plattling gesprochen", sagt er. Er sammle und verkaufe Militaria wie Uniformen, Helme und Soldatenbilder. "Er hat gesagt, ein Bild ist ein oder zwei Euro wert." In der Summe seien es dann vielleicht 15 oder 20 Euro, die der Dieb damit erbeuten könnte, rechnet Losert vor.

