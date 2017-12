Bub (14) will nicht aufstehen - Mutter bittet Polizei um Hilfe

Der 14-Jährige wollte nicht in die Schule gehen, da bat seine Mutter die Polizei um Hilfe. −Symbolfoto: Jan Woitas/Archiv Der 14-Jährige wollte nicht in die Schule gehen, da bat seine Mutter die Polizei um Hilfe. −Symbolfoto: Jan Woitas/Archiv



Keine Lust auf den Schulbesuch hatte am Montagmorgen ein 14-jähriger Bub aus Traunreut (Landkreis Traunstein). Seine Mutter hatte den Junior offenbar verzweifelt darum gebeten, endlich aufzustehen. Gegen 7.30 Uhr wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen und griff zum Telefonhörer. Sie bat die Polizei, den Jugendlichen zur Schule zu bringen.

Die Beamten konnten der verzweifelten Mutter allerdings nicht helfen. "Wir können nur einschreiten, wenn wir von der Schule oder dem Schulamt angefordert werden", so Traunreuts Polizeichef Johann Bohnert. Die örtlichen Polizisten müssen seinen Angaben nach nur ganz selten ausrücken, um Schulverweigerer wieder auf den richtigen (Bildungs-)Weg zu bringen: "Meist ist es dann auch so, dass die ganze Familie einfach verschlafen hat." Ob sich der 14-jährige Bub am Montag doch noch auf den Weg zur Schule gemacht hat, ist nicht bekannt. − hr