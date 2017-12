Laster schlitzt Auto wie Konservendose auf

Der silberfarbene Mercedes hatte den Kleinlaster touchiert und war dabei aufgeschlitzt worden. − Foto: FDL/AKI Der silberfarbene Mercedes hatte den Kleinlaster touchiert und war dabei aufgeschlitzt worden. − Foto: FDL/AKI



Großes Glück hatte eine Beifahrerin bei einem Unfall, der sich am frühen Montagnachmittag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Bergen und Grabenstätt ereignete. Der Mercedes, in dem sie saß, wurde von einem Kleinlaster wie eine Konservendose aufgerisssen, die 67-Jährige wurde dabei nur leicht verletzt.

Zum Unfallhergang: Wegen eines technischen Defektes war ein Sattelschlepper auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Salzburg liegen geblieben und hatte einen Stau verursacht. Ein 67-jähriger Autofahrer übersah laut Angaben der Polizei das Stauende und versuchte im letzten Moment bei unverminderter Geschwindigkeit, seinen Mercedes nach links zu lenken. Hierbei touchierte das Auto einen Klein-Laster. Dieser setzte auf den Mercedes auf und riss dessen Dach wie bei einer Konservendose ab. Dabei erlitt die Ehefrau des Unfallverursachers auf dem Beifahrersitz Schnittverletzungen. Sie wurde in das Klinikum Traunstein gebracht. Der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. An dem Mercedes entstand Totalschaden (circa 20.000), den Schaden am Klein-Lkw beziffert die Polizei mit 15.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Salzburg war etwa eine Stunde komplett gesperrt. − red