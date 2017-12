Sie drohten, Familie zu töten: Erpresser in Traunstein gefasst

Mehrere tatverdächtige Erpresser wurden in Traunstein festgenommen. Zwei Männer sitzen bereits in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. −Symbolfoto: dpa Mehrere tatverdächtige Erpresser wurden in Traunstein festgenommen. Zwei Männer sitzen bereits in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. −Symbolfoto: dpa



Zwei Männer und eine Frau sind wegen Erpressung in Traunstein festgenommen worden. Die Tatverdächtigen hatten von einer Tschechin eine sechsstellige Geldsumme gefordert und das Leben ihrer Familie bedroht. Bei den Ermittlungen arbeiteten die deutschen und tschechischen Behörden intensiv zusammen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Die zunächst unbekannten Erpresser forderten von der in Tschechien lebenden Frau eine sechsstellige Geldsumme. Sollte die Frau der Forderung nicht nachkommen, sei das Leben ihrer Familie bedroht. Die Frau wandte sich daraufhin an die tschechische Kriminalpolizei. Sie ermittelte eine Tätergruppe aus dem persönlichen Umfeld der Frau, die im Großraum Traunstein wohnt.

In enger Kooperation zwischen den tschechischen Behörden und der Kripo Traunstein, die die Ermittlungsgruppe "Iglau" einrichtete, konnten Haftbefehle gegen drei der insgesamt sieben Tatverdächtigen erwirkt werden. Am Dienstag vergangener Woche fand eine große Durchsuchungsaktion in mehreren Objekten im Raum Traunstein statt, bei der umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. An der Untersuchung waren auch Spezialeinheiten beteiligt, die die Tatverdächtigen festnahmen.

Zwei Männer im Alter von 26 und 45 Jahren und eine 46-jährige Frau wurden am Mittwoch, 13. Dezember, dem Ermittlungsrichter im Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Die Männer sind mittlerweile in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Wie die Polizei mitteilt, sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. − pnp