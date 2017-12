Führungswechsel bei den "Traunspatz’n"

Zehra Ari Mendes Rodruiges leitet seit Montag die Kindertagesstätte. − Foto: Pfingstl Zehra Ari Mendes Rodruiges leitet seit Montag die Kindertagesstätte. − Foto: Pfingstl



"Es ist eine riesengroße Herausforderung, aufregend und spannend", sagt Zehra Ari Mendes Rodruiges während sie in ihrem neuen Büro alles einrichtet und sortiert. Die 47-Jährige ist seit Montag die neue Leiterin in der AWO-Kindertagesstätte "Traunspatz‘n".

In der Kindertagesstätte ist es bereits der zweite Wechsel binnen eines Jahres. Anfang des Jahres übernahm Sandra Hergenröder die Leitung von Barbel Schenkl, die in Rente ging. Nun vertritt Zehra Ari Mendes Rodruiges sie voraussichtlich bis zum 31. August 2019, da Hergenröder ein Kind bekommt.

"Eine Freundin hat mir einen Schubs gegeben", erzählt sie. Lange habe sie gezögert, ob sie sich die neue Aufgabe zutrauen soll. Im Kindergarten war die gelernte Heilerziehungspflegerin bisher für die Integrationskinder zuständig. Diese Arbeit will sie nun parallel zu den Führungsaufgaben machen. "Ich wurde sehr gut eingearbeitet", betont sie. Groß etwas verändern will die gebürtige Türkin, die seit 2008 in Altenmarkt lebt und ihre Ausbildung bei der Lebenshilfe gemacht hat, in den nächsten Jahren nicht. "Ich muss erst mal Fuß fassen, alles andere wird sich von selbst geben", sagt sie. − pfj